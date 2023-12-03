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Сегодня, 22:30

Орлов о фразе Карпина про дебила: «Может, на другом поле ЦСКА победил бы «Ростов» даже крупнее»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов оценил фразу главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

Проведение встречи было под угрозой из-за сильного снегопада в Москве. В послематчевом интервью Карпин, недовольный погодными условиями, заявил: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?».

«Стоило ли проводить матч ЦСКА — «Ростов»? В этой ситуации менеджмент «Локомотива» сработал явно слаженнее и четче, чем армейцы, — сказал Орлов «СЭ». — «Локо» оказался лучше готов к стихии, постелил эту пленку, все продумал.
Слова Карпина про «дебила», который решил, что нужно играть?» Не знаю... Мне всегда сложно комментировать эти вещи. Я все-таки воспитан на таких тренерах, как Аркадьев, Якушин, Бесков. Никто из них ничего подобного не говорил. Ну должна же быть культура у тренера. Он — авторитет для игроков, болельщиков. А тут каждый тур слышишь такое... Я за то, что тренер должен воспитывать своих подопечных. В целом, даже когда игрок получает красную карточку — это камень в огород наставника, который не управляет своими ребятами. А наши тренеры — уже на уровне футболистов. Так же матерятся и не подбирают слова.
Прав ли Карпин по сути? Сложно фантазировать, что было бы, сыграй команды на другом поле. ЦСКА объективно сильнее. Кто знает, может, на другом поле армейцы победили бы и крупнее? Сегодня соперники были в равных условиях, но армейцы вели игру, создали много моментов. Не знаю... У нас же есть соответствующие органы. Пусть принимают решения по тренеру «Ростова», если посчитают нужным".

ЦСКА после победы над «Ростовом» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 28 очками. Ростовчане идут на 10-й строчке с 20 очками.

Радость Виктора Мендеса и&nbsp;Федора Чалова, Валерий Карпин предъявляет претензии судье. ЦСКА в снежном футболе побил «Ростов». Карпину грозит дисквалификация за оскорбление?

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
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