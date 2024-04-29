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Орлов — о поражении «Зенита» от «Динамо»: «Мостовой остановился в развитии»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор Геннадий Орлов подвел итоги матча «Зенита» против «Динамо» (0:1) в 26-м туре РПЛ.

— Не до конца понял слов Сергея Богданыча Семака о том, что против «Динамо» «Зенит» в целом хорошо сыграл в обороне. А как быть с пропущенным голом? Почему в итоге по центру упустили Тюкавина? Должен быть баланс между атакой и защитой. Команда неплохо двигалась, контролировала мяч? Извините, а где голевые моменты? Их нет! Всего один удар в створ. По угловым питерцы превзошли москвичей — 7:1. Но почему ни один корнер ни к чему не привел? Где розыгрыши? Где наработки?

А как играли Мостовой, Кассьерра, от которых ждут голов? Да и Артур никак не может вписаться в систему «Зенита». Правда, с бразильца спрос поменьше — он только зимой присоединился к команде.

А вот Мостовой...Непонятно. Остановился в развитии, не прогрессирует. Как будто он уже все знает, все умеет. А на самом деле, у него ничего не получается.

Не затянул ли Семак с заменами? Тренеру в данном случае виднее. Но многое в атаке не работало. В прошлом сезоне «Зенит» играл по схеме 4-4-2, в два центрфорварда — Сергеев и Кассьерра выходили одновременно и оба выглядели лучше, чем нынешней весной. Сейчас другая система, и она не так работает.

Бросается в глаза, как питерцы медленно выходят из обороны. Это серьезная проблема. Где быстрые прорывы, неожиданные ходы? Отсюда такое небольшое количество голов.

Конечно, соперники уже изучили «Зенит», знают, как перекрывать Вендела, Клаудиньо. Но высококлассных игроков отличает то, что они постоянно растут, пытаются удивить и публику, и оппонентов. Сейчас «Зенит», увы, играет без страсти. Мы хвалили Нино, но в эпизоде с голом Тюкавина можно говорить о его ошибке.

Так что впечатление от игры команды Семака — где-то на троечку. Мало голевых эпизодов. Что вчера показал на поле Изидор? Ему дали шанс, выпустили на замену. Какую пользу он принес? Какой у него КПД? Одинокий воин в поле, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» потерпел поражения в двух последних матчах в РПЛ — в перенесенном 21-м туре сине-бело-голубые уступили «Рубину» (0:2), а в 26-м туре проиграли «Динамо» (0:1).

«Зенит» (50) продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Краснодар» (50), занимающий второе место.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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