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Сегодня, 13:00

Орлов: «Травмы Вендела и Глушенкова? «Зениту» нужно покупать игрока. Иначе чемпионом не станешь»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сказал, что «Зенит» отреагирует на потерю Вендела и Глушенкова покупкой нового футболиста.

— Считаю, что потеря двух ключевых игроков сейчас подстегнет руководство клуба купить футболиста. Я даже в этом убежден. А куда деваться? Иначе чемпионом не станешь. Трансфер Илича точно сорвался? Да нет, он не подходит. Нужен более сильный исполнитель. Кандидатуры есть. Работа ведется. Кто-то не хочет пока ехать сюда. Но, думаю, питерцы решат этот вопрос до закрытия трансферного окна, — заявил Орлов.

Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки со смещением в матче пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1). Вендел был травмирован в игре с «Динамо» (1:0).

Полностью интервью Орлова читайте на сайте «СЭ»

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Максим Глушенков
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