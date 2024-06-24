Орлов: «Козлов в «Зените»? Он выбрал «Краснодар». Его дело»

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему полузащитник «Балтики» Данила Козлов не перейдет в «Зенит».

— Нужно ли «Зениту» пытаться вернуть своего воспитанника Козлова?

— Я читал, что он уходит из «Балтики» в «Краснодар». «Зенит» проявлял интерес к молодому хавбеку, но что-то не получилось. Игрок сделал свой выбор. Что ж, это его дело, — сказал Орлов «СЭ».

Козлов перешел в «Балтику» из «Зенита» в зимнее трансферное окно. 19-летний полузащитник провел за калининградцев 15 матчей, забил три мяча и отдал пять голевых передач.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».