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Сегодня, 17:45

Орлов: «Такие, как Аршавин, рождаются раз в 40 или 50 лет»

Сергей Жуков
корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о малом количестве воспитанников в составе «Зенита».

«Я сам всегда ратовал за, чтобы были свои игроки в составе. Но если их нет, то что делать? А играть надо на высшем уровне. Мы даже не подозреваем, сколько агенты зарабатывают. Это миллионы! Посмотрите на «Реал» или «Барселону». Посчитайте, сколько иностранцев у них. Каждый клуб — это сборная мира. Наши ребята играют в разных командах. Тот же Козлов выступает в «Краснодаре». Это же воспитанник петербургской академии. Такие, как Аршавин, рождаются раз в 40 или 50 лет. Сейчас появился Батраков в «Локомотиве». Он уже забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач. Будем следить», — сказал Орлов «СЭ».

После шестого тура РПЛ «Зенит» (14 очков) потерял лидирующую позицию и опустился на вторую строчку в турнирной таблице. Первое место занимает «Локомотив» (15).

Андрей Аршавин
ФК Зенит
Алексей Батраков
Геннадий Орлов
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