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«Артем стоит выше. Спартаковская школа помогала ему на протяжении всей карьеры». Орлов сравнил Дзюбу и Смолова

Орлов сравнил Дзюбу и Смолова: «Спартаковская школа помогала Артему на протяжении всей карьеры»
Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, кто был лучше на пике своей карьеры — нападающий «Динамо» Федор Смолов или форвард Артем Дзюба.

«Давайте смотреть на табло! У Артема больше положительных показателей. Он больше забил. Как раз-таки Дзюба заменил Смолова в сборной Черчесова на чемпионате мира. Дзюба стоит выше. Плюс стечение обстоятельств. В «Зените» он был рядом с Халком. Ну и плюс спартаковская школа, которую прошел Артем, помогала ему на протяжении всей карьеры», — цитирует Орлова Sport24.

Смолов провел 289 матчей в чемпионате России, отметился 101 голом и 34 результативными передачами. На счету Дзюбы 390 матчей в РПЛ, в которых он забил 148 мячей и сделал 86 голевых передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-28-artem-stoit-vyshe-spartakovskaya-shkola-pomogala-yemu-na-protyazhenii-vsey-karyery-orlov-o-dzyube-i-smolove

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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16%

1.56
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Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
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Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Артем Дзюба
Федор Смолов
Футбол
Геннадий Орлов
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