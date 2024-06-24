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Сегодня, 20:25

Орлов о Волкове в «Зените»: «Он моложе Караваева. Быстрый, выносливый»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов объяснил, зачем «Зенит» подписал правого защитника «Краснодара» Сергея Волкова.

— Правый защитник Волков, пришедший из «Краснодара», сильнее Караваева?

— Моложе. А дальше все решится в процессе конкуренции. Помните, я хвалил Волкова? Скорость, выносливость! А вот что касается техники... Посмотрим. К Караваеву все-таки есть вопросы: много неточных передач.

— Подписание Волкова означает уход из команды Марио Фернандеса?

— Не знаю, как составлен его контракт. Вообще в команду надо брать молодых футболистов, с перспективой. Поэтому вариант с Волковым вполне понятен.

— Марио не убедил?

— Я уже как-то говорил о нем. Ну какую пользу «Зениту» принесли Марио, Ахметов, Бакаев?

«Зенит» объявил о переходе 21-летнего защитника из «Краснодара» 24 июня.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
Сергей Волков
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