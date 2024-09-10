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Сегодня, 10:20

Орлов: «У «Ростова» есть одна очень большая сложность — логистика»

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах «Ростова» в сезоне после стартового отрезка РПЛ.

«У «Ростова» есть одна очень большая сложность — это логистика, как они выезжают на автобусе, ведь Песьяков сказал же как-то, что ему надоели эти переезды. Я думаю, это основная причина была его ухода. Поэтому «Ростову» будет очень трудно. Да и состав у них, прямо скажем, не самый топовый. А если сейчас Голенков еще уйдет... Он явно лучше Комличенко. Я даже не знаю, почему Комличенко с первой минуты ставят. Но это уже Карпин. Это его решение. Но Голенков очень хорош. И хорош Роналдо», — отметил Орлов «РБ Спорт».

После 7 туров ростовчане занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч «Ростов» проведет 14 сентября. В этот день команда Валерия Карпина сыграет на выезде с «Краснодаром». Начало — в 19:00 мск.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Ростов
Геннадий Орлов

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