Орлов: «У «Ростова» есть одна очень большая сложность — логистика»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах «Ростова» в сезоне после стартового отрезка РПЛ.

«У «Ростова» есть одна очень большая сложность — это логистика, как они выезжают на автобусе, ведь Песьяков сказал же как-то, что ему надоели эти переезды. Я думаю, это основная причина была его ухода. Поэтому «Ростову» будет очень трудно. Да и состав у них, прямо скажем, не самый топовый. А если сейчас Голенков еще уйдет... Он явно лучше Комличенко. Я даже не знаю, почему Комличенко с первой минуты ставят. Но это уже Карпин. Это его решение. Но Голенков очень хорош. И хорош Роналдо», — отметил Орлов «РБ Спорт».

После 7 туров ростовчане занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч «Ростов» проведет 14 сентября. В этот день команда Валерия Карпина сыграет на выезде с «Краснодаром». Начало — в 19:00 мск.