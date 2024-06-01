Орлов — о Файзуллаеве: «Этот парень умеет на поле все!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева.

— Этот парень умеет на поле все! Помню, когда-то я давал интервью и сказал, что Элдор Шомуродов по уровню футбольного интеллекта превосходит российских нападающих. На меня сразу многие набросились. Мол, что это такое? Почему вы принижаете своих игроков. Секундочку! Я имел в виду футбольный интеллект, понимаете?

И что мы в итоге увидели? Узбекский форвард уехал в серию А. Сначала играл в «Дженоа», потом перешел в «Рому», этот сезон провел в аренде в «Кальяри». Сейчас кто-то скажет, что это не уровень. Постойте! Это чемпионат Италии. Вообще-то «Кальяри» не вылетел. Да, у Шомуродова, наверное, не великая статистика (3 гола и 3 передачи, — Прим. «СЭ»), но он вообще-то довольно много пропустил из-за травмы.

И сейчас мы наблюдем в РПЛ другого узбекского таланта. Видно, что у Аббоса очень хорошая футбольная школа. Он здорово видит поле, выносливый, смелый, креативный. Остроумно играет, с приличным ударом! А ведь еще не раскрыл полностью свой потенциал. Будет только прибавлять, — сказал Орлов «СЭ».

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