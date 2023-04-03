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Орлов о проблемах «Спартака»: «Абаскалю не хватило опыта. Он раньше никогда не проводил такие длительные сборы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор Геннадий Орлов в комментарии для «СЭ» оценил игру «Спартака» этой весной.

Ничья «Спартака» с «Ахматом». Москвичей подвела реализация. Но в целом красно-белые сейчас играют не так ярко и эффективно, как осенью. Сказывается молодость Абаскаля. Ему 33 года. Он никогда раньше в Европе не проводил такие длительные сборы. Для него это в новинку. 103 дня сборов... Ранее он в таком режиме не работал. Мне кажется, где-то допустил просчет. Игроки еще не набрали оптимальную форму. Потенциально, конечно, «Спартак» силен, но надо же забивать.

Помните, я вам говорил: не надо сравнивать Соболева с Дзюбой. Это разный уровень. Футбольные качества у Дзюбы гораздо выше. Соболев в одиночку не может решить исход встречи. Артем же забивает и так и эдак. Пока форвард «Локомотива» — герой. Ни убавить, ни прибавить.

После 21 матча «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.

Полностью интервью Орлова «СЭ» читайте здесь

ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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