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Сегодня, 16:56

Орлов поделился мнением о репутации Промеса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о репутации форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Когда он закончит играть, тогда и будем говорить, легенда он или нет. Промес — хороший игрок. Они с Малкомом сейчас лучшие нападающие в российском футболе. Промес — техничный игрок. Но есть уголовные дела, которые он несет из Голландии. Как-то у меня не вяжется. Легенды «Спартака» — это Симонян, Нетто. Достойные люди. Легенда — это человек без отрицательных явлений. Но «Спартак» сам решит, легенда Промес или нет», — приводит слова Орлова Sport24.

В текущем сезоне 31-летний голландец сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач. Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-26-orlov-legenda-chelovek-bez-otritsatelnykh-yavleniy-au-promesa-ugolovnyye-dela-kotoryye-on-neset-iz-gollandii
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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