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Сегодня, 19:58

Орлов — о «Спартаке»: «Когда игра в атаке держится на одном человеке — это не очень хорошо»

Орлов назвал прогрессом результатах красно-белых в текущем сезоне
Мария Гусева

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о составе «Спартака» и результатах красно-белых в текущем сезоне.

«А вдруг Промес получит травму, что тогда будет со «Спартаком»? Когда игра в атаке держится на одном человеке — это не очень хорошо. Новое руководство «Спартака» должно зимой укрепить команду. Но в то же время «Спартак» и сам сейчас воодушевлен, как и его болельщики. Он сейчас делит 3-4-е место. А было-то 11-е. Поэтому прогресс налицо», — цитирует Sport24 Орлова.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах, второе место занимает ЦСКА (23 очка), третьим идет «Ростов» (22), «Спартак» — четвертый (22).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-05-orlov-o-spartake-davayte-posmotrim-na-distantsii-chto-budet-yesli-promes-vdrug-poluchit-travmu

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
4
6
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