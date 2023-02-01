Геннадий Орлов: «Я удивлен, что Кержаков до сих пор без работы. Это тренер очень современных взглядов»

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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков остается свободным агентом.
«Я удивлен, что Александр Кержаков до сих пор без работы. Я делал с ним большое интервью, да и вообще общаюсь. На мой взгляд, это тренер очень современных взглядов. Обидно, что ему никто не дает возможности себя проявить», — цитирует Орлова Sport24.
Под руководством Кержакова «Нижний Новгород» занял 11-е место в чемпионате России в сезоне-2021/22. Тренер покинул команду 1 июня 2022 года по истечении срока контракта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования