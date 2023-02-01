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Геннадий Орлов: «Я удивлен, что Кержаков до сих пор без работы. Это тренер очень современных взглядов»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков остается свободным агентом.

«Я удивлен, что Александр Кержаков до сих пор без работы. Я делал с ним большое интервью, да и вообще общаюсь. На мой взгляд, это тренер очень современных взглядов. Обидно, что ему никто не дает возможности себя проявить», — цитирует Орлова Sport24.

Под руководством Кержакова «Нижний Новгород» занял 11-е место в чемпионате России в сезоне-2021/22. Тренер покинул команду 1 июня 2022 года по истечении срока контракта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-31-orlov-ya-udivlen-chto-aleksandr-kerzhakov-do-sikh-por-bez-raboty-eto-trener-ochen-sovremennykh-vzglyadov

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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2.07
Александр Кержаков
ФК Нижний Новгород
Геннадий Орлов
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