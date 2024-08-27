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Сегодня, 17:28

Орлов — о победе «Зенита» в кубке СССР-1944: «Всю свою жизнь я слышал о той легендарной встрече»

Сергей Жуков
корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выставке кубка СССР 1944 года в Большом зале Филармонии в Санкт-Петербурге.

— Насколько значим этот кубок?

— Я родился спустя год после завоевания этого трофея. Но всю свою жизнь я слышал о той легендарной встрече. Сейчас готовится картина об этой команде. Я в этом принимаю участие. Подключили даже Сергея Богдановича Семака. Мы разобрали тактику той команды. Тогда «Зенит» выиграл у знаменитого ЦДКА, который всех обыгрывал.

— Говорят, что Сальников забыл взять бутсы на игру.

— Да, это было. Перед игрой он поехал обратно за бутсами. Когда выйдет фильм? Я думаю, конце октября.

Мероприятие в Большом зале филармонии завершилось просмотром матча FONBET Кубка России «Акрон» — «Зенит».

Сергей Сальников
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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