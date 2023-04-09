Орлов: «Дзюба попал в хорошую команду. Если бы он был в «Торпедо» или «Нижнем», то не знал бы, что делать»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о предстоящем матче 22-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» сыграет против «Зенита».

В составе московской команды выступает экс-нападающий петербургского клуба Артем Дзюба.

«Дзюба мотивирован перед матчем с «Зенитом». Интересно, как сыграет против него бразильская пара защитников, к которым у меня много претензий. Но «Локомотив» — это не только Дзюба. На сегодня это налаженный механизм, а Дзюба — один из важных винтиков. Нужно ли «Зениту» бояться Артема? Конечно. Нужно бояться фланговых передач, которые идут к нему, прорывов Пиняева. Дзюба попал в хорошую команду. Если бы он был в «Торпедо» или «Нижнем», он бы вообще не знал, что делать», — приводит Sport24 слова Орлова.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.