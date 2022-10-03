Орлов похвалил «Ростов» за матч с «Зенитом»

Комментатор Геннадий Орлов после матча 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» (3:1) отметил хорошую игру ростовского клуба.

«Мне понравился «Ростов». Команда Валерия Карпина придерживалась своего плана, не испугалась «Зенита». Другое дело, что дончане все-таки уступали хозяевам в единоборствах, не смогли удержать Малкома и Вендела. Клаудиньо еще не вышел на свой пик, однако уже лучше вписывается в этот ритм игры, сзади отрабатывает.

Когда счет сравнялся, глаза у Карпина загорелись. Он хотел большего! Комличенко все здорово исполнил, но есть вопросы и к Ловрену. «Ростов» играл смело, не хотел довольствоваться ничьей. Но все опять же решило исполнительское мастерство. Какую «стенку» разыграли Вендел и Сергеев! Как мягко отпасовал бразильцу Иван. И удобно. А как сыграл Вендел? Он же не ударил в касание, закрыв глаза. Нет, нет, все рассчитал.

Считаю, «Ростов» оказал «Зениту» очень достойное сопротивление. При счете 1:1 начались «качели». Ребята у Карпина выросли. Примечательно, что физически гости не просели, держали темп все 90 минут. Это похвально. В центре поля старались ни в чем не уступать питерцам. В начале второго тайма «Зенит» даже не мог найти себя, не ожидал такого напора от ростовчан. Так что Карпин может быть доволен такой игрой своей команды. Она не играла на отбой, не выбивала мяч абы куда, а старалась комбинировать, держать мяч. Вы просто вспомните, как Валерий Георгиевич собирал эту команду. И что мы видим сейчас? Симпатичный, амбициозный футбол. Народу понравилось», — сказал Орлов «СЭ».