Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

Орлов похвалил «Ростов» за матч с «Зенитом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов после матча 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» (3:1) отметил хорошую игру ростовского клуба.

«Мне понравился «Ростов». Команда Валерия Карпина придерживалась своего плана, не испугалась «Зенита». Другое дело, что дончане все-таки уступали хозяевам в единоборствах, не смогли удержать Малкома и Вендела. Клаудиньо еще не вышел на свой пик, однако уже лучше вписывается в этот ритм игры, сзади отрабатывает.

Когда счет сравнялся, глаза у Карпина загорелись. Он хотел большего! Комличенко все здорово исполнил, но есть вопросы и к Ловрену. «Ростов» играл смело, не хотел довольствоваться ничьей. Но все опять же решило исполнительское мастерство. Какую «стенку» разыграли Вендел и Сергеев! Как мягко отпасовал бразильцу Иван. И удобно. А как сыграл Вендел? Он же не ударил в касание, закрыв глаза. Нет, нет, все рассчитал.

Считаю, «Ростов» оказал «Зениту» очень достойное сопротивление. При счете 1:1 начались «качели». Ребята у Карпина выросли. Примечательно, что физически гости не просели, держали темп все 90 минут. Это похвально. В центре поля старались ни в чем не уступать питерцам. В начале второго тайма «Зенит» даже не мог найти себя, не ожидал такого напора от ростовчан. Так что Карпин может быть доволен такой игрой своей команды. Она не играла на отбой, не выбивала мяч абы куда, а старалась комбинировать, держать мяч. Вы просто вспомните, как Валерий Георгиевич собирал эту команду. И что мы видим сейчас? Симпатичный, амбициозный футбол. Народу понравилось», — сказал Орлов «СЭ».

 
&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Карпин должен быть доволен. «Ростов» играл в футбол, а не выбивал мяч абы куда». Орлов — о победе «Зенита»

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. «Ростов» располагается на третьей позиции с 22 очками.

ФК Зенит
ФК Ростов
Геннадий Орлов
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Израиле спортсмены и спортсменки обязаны служить в армии. Но у них есть привилегии
Суперзвезду российской гимнастики забрали под венец с Олимпийского бала
Певец Константин Легостаев пропал без вести в Сочи
В ЛНР сообщили о колоссальных потерях ВСУ при попытках атаковать
Министр обороны Германии опровергла слова главы минздрава ФРГ о войне с Путиным
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
Пресняков-старший — о Николсоне: «Шамар пока не дотягивает до уровня «Спартака»
Камоцци — об игре «Спартака»: «Важно продолжать в том же духе, чтобы иметь шансы на чемпионство»
Кечинов считает, что «Спартак» сможет побороться за чемпионство
Николсон: «Возможно, нахождение на одном поле с Месси помогло мне забить первый гол за «Спартак»
Хавбек ЦСКА Зделар рассказал, что думает об уровне РПЛ
Бышовец считает, что «Зенит» заслуженно победил в матче с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

РПЛ: «Спартак» победил «Нижний Новгород», «Крылья Советов» примут «Краснодар» и другие матчи 11-го тура

Орлов обозначил проблему в игре Кассьерры