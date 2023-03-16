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Орлов: «Посмотрим, как «Зенит» сыграет с ЦСКА без Барриоса. Команда что-то утеряла»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Вильмар Барриос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассуждает об игровых проблемах «Зенита» после поражения от «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Конечно, отсутствие Барриоса сказывается. И против ЦСКА он тоже не сыграет. Серьезная проблема. Кто его заменит? Кузяев? Не уверен... Далер играет с опущенной головой. Где драйв? С ним нужно разговаривать. Просто бегает, отрабатывает повинность. Сейчас Кузяев не является лидером. Вчера вел игру Вендел. К нему вопросов нет. Клаудиньо? Были удачные действия, но бразилец еще набирает форму.

Вот все говорили, что «Зенит» фактически чемпион, отрыв от «Спартака» — 8 очков. Но давайте посмотрим, как команда Семака сыграет с ЦСКА. Это будет в определенной степени час икс.

Бросается в глаза небрежность... Не хватает концентрации. Что-то «Зенит» утерял... И с «Факелом» могли не добиться победы. Повезло. Игроки уже должны взяться сами за себя. Против «Динамо» надо было убыстрять игру, а некем!

Зелимхан Бакаев. «Почему так поздно вышел Мостовой? Почему Бакаев пасует только назад? Почему Кузяев отрабатывает повинность?» Орлов задает вопросы «Зениту»
Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
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