Орлов: «Посмотрим, как «Зенит» сыграет с ЦСКА без Барриоса. Команда что-то утеряла»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассуждает об игровых проблемах «Зенита» после поражения от «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Конечно, отсутствие Барриоса сказывается. И против ЦСКА он тоже не сыграет. Серьезная проблема. Кто его заменит? Кузяев? Не уверен... Далер играет с опущенной головой. Где драйв? С ним нужно разговаривать. Просто бегает, отрабатывает повинность. Сейчас Кузяев не является лидером. Вчера вел игру Вендел. К нему вопросов нет. Клаудиньо? Были удачные действия, но бразилец еще набирает форму.

Вот все говорили, что «Зенит» фактически чемпион, отрыв от «Спартака» — 8 очков. Но давайте посмотрим, как команда Семака сыграет с ЦСКА. Это будет в определенной степени час икс.

Бросается в глаза небрежность... Не хватает концентрации. Что-то «Зенит» утерял... И с «Факелом» могли не добиться победы. Повезло. Игроки уже должны взяться сами за себя. Против «Динамо» надо было убыстрять игру, а некем!