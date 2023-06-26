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Сегодня, 12:45

Орлов посоветовал Аршавину получить тренерскую лицензию

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Андрей Аршавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о будущем Андрея Аршавина, который сейчас занимает пост заместителя гендиректора «Зенита».

«Останется ли Аршавин на посту заместителя гендиректора «Зенита»? А сам-то он что говорит на сей счет? Молчит? Ну не знаю... Я бы посоветовал ему подумать над получением тренерской лицензии. Возможно, ему даже стоит поучиться где-то за рубежом. У него свое видение футбола. Он независим в суждениях. Думаю, из Аршавина мог бы получиться хороший тренер. Выбор, как говорится, за ним. Хотя и на нынешней должности он сделал немало. Отзывы о его работе положительные. Аршавин может разглядеть талантливого молодого футболиста, подсказать, как лучше его раскрыть. При этом Андрей из тех людей, которые не особо любят кому-то подчиняться», — сказал Орлов «СЭ».

Ранее сообщалось, что Аршавин может покинуть клуб 1 июля. Он работает в «Зените» с 2019 года. В январе прошлого года Аршавин был назначен на должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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