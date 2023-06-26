Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Орлов посоветовал Кузяеву перейти в «Ференцварош»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболист "Зенита" Далер Кузяев.
Далер Кузяев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Известный комментатор Геннадий Орлов не понимает, почему полузащитник Далер Кузяев не хочет перейти в «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов.

«Будущее Кругового? Я до конца еще не знаю, уходит ли он в аренду. Вроде бы есть контакты с турецким клубом. Футболист понимает, что выиграть конкуренцию у Дугласа Сантоса крайне сложно. Так что вариант с его арендой я бы не исключил. Круговому в его возрасте надо постоянно выходить на поле.

Есть ли шанс, что Кузяев все же останется в «Зените»? Все может быть. Но он нацелен на Турцию. При этом в нем заинтересован Станислав Черчесов. Так почему бы Далеру не поехать в Венгрию, в «Ференцварош», который выступает в Лиге чемпионов? Хороший вариант! Не думаю, что в Турции ему предложат гораздо большую зарплату», – сказал Орлов «СЭ».

В прошедшем сезоне Кузяев провел 35 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с «Зенитом» истекает в конце июня.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Далер Кузяев
Футбол
Геннадий Орлов
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Радулов, Ткачев, Яшкин вернулись в КХЛ. Мастерства меньше не стало — оно возросло». Большое интервью Алексея Морозова
Штраф организаторам Уимблдона за недопуск российских теннисистов уменьшили до 500 тысяч долларов
Шойгу проверил передовой пункт управления западной группировки войск
Вильфанд спрогнозировал дожди в нескольких регионах России
Христианские ценности из Киево-Печерской лавры вывезут в Европу
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Щенникова заявил, что у футболиста нет конкретных предложений на данный момент

Горшков: «Вендел — важный игрок для «Зенита», но у клуба есть большая обойма»