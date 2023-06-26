Орлов посоветовал Кузяеву перейти в «Ференцварош»

Известный комментатор Геннадий Орлов не понимает, почему полузащитник Далер Кузяев не хочет перейти в «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов.

«Будущее Кругового? Я до конца еще не знаю, уходит ли он в аренду. Вроде бы есть контакты с турецким клубом. Футболист понимает, что выиграть конкуренцию у Дугласа Сантоса крайне сложно. Так что вариант с его арендой я бы не исключил. Круговому в его возрасте надо постоянно выходить на поле.

Есть ли шанс, что Кузяев все же останется в «Зените»? Все может быть. Но он нацелен на Турцию. При этом в нем заинтересован Станислав Черчесов. Так почему бы Далеру не поехать в Венгрию, в «Ференцварош», который выступает в Лиге чемпионов? Хороший вариант! Не думаю, что в Турции ему предложат гораздо большую зарплату», – сказал Орлов «СЭ».

В прошедшем сезоне Кузяев провел 35 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с «Зенитом» истекает в конце июня.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».