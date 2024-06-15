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Сегодня, 17:15

Орлов: «Что в «Зените» показали Бакаев, Ахметов и Фернандес?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов пожурил российских игроков «Зенита».

— Вот говорят, надо нашим футболистам давать больше игрового времени. Но это же все от лукавого! Тренер сам себе не враг. Он же видит, что легионеры предпочтительнее на тренировках — те же бразильцы в «Зените».

Ну что в Питере показал Бакаев? А Ахметов? Для чего их брали? Они ничем не помогли команде! Есть вопросы и к Марио Фернандесу. Нужно ли его оставлять? Тут мне некорректно что-либо говорить. Есть руководство — оно примет решение. Но что мы имеем в сухом остатке?

А теперь сравните Ахметова, Фернандеса с другим новичком — Артуром. Весной бразилец забил победный гол «Краснодару» и золотой мяч в ворота «Ростова». Как говорится, почувствуйте разницу! Вот это реальный КПД.

Трансферы — тонкая вещь. Не всегда удается угадать с новичками. За последние годы лишь однажды все трое приглашенных исполнителей сразу пришлись ко двору — Барриос, Ракицкий и Азмун. Как нож в масло вошли в основной состав! А в ходе других кампаний, надо признать, случались и просчеты, — сказал Орлов «СЭ».

Максим Глушенков. «Глушенков — игрок неограниченных возможностей. А что дали «Зениту» Ахметов и Фернандес?» Мнение Орлова

Зелимхан Бакаев
Ильзат Ахметов
Марио Фернандес
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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