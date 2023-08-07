Орлов о лидерстве «Спартака»: «Красно-белые пока не играли с претендентами на медали»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил лидерство «Спартака» в турнирной таблице РПЛ.

«Не думаю, что сейчас команда Семака занервничает. Отрыв от «Спартака» уже пять очков? Ну и что? До 58-й минуты красно-белые не сильно выделялись в игре с «Рубином». Да, красно-белые в итоге взяли верх, но пока они все-таки не встречались с претендентами на медали. При всем уважении к вратарям и защитникам «Спартака» ошибки по-прежнему остались. Атака, конечно, мощная, но нужен ведь и баланс. Не забывайте, что прошло только три тура. Обычно какой-то расклад вырисовывается после 6-го. Рано делать глобальные выводы. Но ведь и «Спартак» не сможет пройти всю дистанцию без потерь. Все впереди», — сказал Орлов «СЭ».

«Спартак» и «Краснодар» с 9 очками возглавляют турнирную таблицу РПЛ после окончания третьего тура. На два очка от лидеров отстают «Крылья Советов» и «Урал».

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