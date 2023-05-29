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Сегодня, 18:04

Орлов: «Йоканович сказал Лещуку, что ему больше нравится Шунин. Но за какие качества? Он столько пускал!»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о ситуации с вратарем «Динамо» Игорем Лещуком.

Ранее Лещук заявил, что не играл, так как бывшему главному тренеру московского клуба Славише Йокановичу больше нравится Антон Шунин.

«На ситуацию со словами Лещука в адрес Йокановича надо смотреть с двух сторон. С одной стороны, я очень не люблю, когда приходит новый тренер и после трех тренировок кто-то из игроков начинает говорить, что тренировки стали лучше. Ясно, что этот человек в силу своего скудоумия и воспитания хочет подлизать, чтобы пробиться в основной состав. Это неприлично. С другой стороны, Лещука можно понять. Он совсем не хуже Шунина, а может, даже надежнее. Йоканович сказал Лещуку, что ему больше нравится Шунин. Но за какие качества? За глаза, за рост? Шунин столько пускал! В команде нужна конкуренция. Слова Лещука неприличны, но понять их можно», — цитирует Орлова Sport24.

Лещук является воспитанником «Динамо». За основную команду бело-голубых он дебютировал в 2017 году. В текущем сезоне 27-летний вратарь провел 5 матчей в РПЛ, пропустил 8 мячей и 2 игры отстоял на ноль.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-29-orlov-shunin-stolko-puskal-za-kakiye-kachestva-on-bolshe-nravilsya-yokanovichu-chem-leshchuk-za-glaza-i-rost
Антон Шунин
Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Геннадий Орлов
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