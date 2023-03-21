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Орлов раскритиковал игру бразильских легионеров «Зенита» в матче с ЦСКА

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Известный болельщик «Зенита», комментатор Геннадий Орлов прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (1:0).

«Я вижу, что есть несколько игроков, которые еще не набрали своей лучшей формы. В том числе и бразильцы. Единственный, кто безупречен — это Малком. Клаудиньо сейчас начал спорить с судьями и постоянно падать. Он пока не тот, который был в лучшее время. Вендел тоже был уставшим в матче с ЦСКА. Плюс сказалось отсутствие Барриоса. Когда его нет, «Зенит» иначе действует в обороне. Кузяев не может играть, как Барриос. Что касается центральных защитников, могу сказать, что Ренан — техничный парень. Его сейчас вызвали в сборную Бразилии, большую команду. Так что это хорошее приобретение. А вот у Родригао наверняка лишний вес — ему надо себя подсушить. Дуглас Сантос болел и до конца пока не восстановился. Ему чуть-чуть не хватает в единоборствах», — приводит слова Орлова Sport24.

Единственный забитый гол в матче ЦСКА — «Зенит» на свой счет записал нападающий красно-синих Федор Чалов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-21-orlov-raskritikoval-igru-brazilskikh-legionerov-zenita-yedinstvennyy-kto-bezuprechen-eto-malkom
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
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