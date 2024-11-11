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Сегодня, 15:25

Орлов — о Караваеве: «Ему прокидывают мяч между ногами, а он опустил голову и плетется назад»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал игру защитника «Зенита» Вячеслава Караваева в матче с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

— А как сыграл Караваев в эпизоде с голом хозяев? Поразительно... Даже комментировать сложно. Как ты можешь позволить Садулаеву так легко себя обыграть? Караваев же неправильно располагался. Крайний защитник должен находиться вполоборота к сопернику, тогда никто между ногами мяч не прокинет! И потом: если от тебя уже так легко убегают, ты уж хватай его обеими руками, борись, не позволь прострелить! А Караваев просто голову опустил и обреченно поплелся назад... Не многовато ли ошибок со стороны Вячеслава? Ведь все мы помним, какой неаккуратный пас головой он отдал Латышонку в матче с прямым конкурентом «Краснодаром», и Кордоба его за это наказал. Ну как так?! Караваев несколько раз становился чемпионом страны, брал Кубок, но не растет, в мастерстве не прибавляет. Не лидер. Ну почему бы тогда справа не выпускать Эраковича? Он же может играть на этой позиции. Нужны бойцы в таких матчах, чтобы биться за очки.

В Грозном удача где-то улыбнулась питерцам. Адамов забил, а у него был еще один момент. И это у правого защитника?! Почему никто не закрывал зону? А вспомните эпизод в самой концовке, когда мяч угодил в штангу. Каждый раз так везти не будет, — сказал Орлов «СЭ».

После 15 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Вячеслав Караваев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Геннадий Орлов

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