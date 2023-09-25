Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:45

Орлов — об Изидоре против «Локо»: «Абсолютно не впечатлил»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Вильсон Изидор.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Зенита» Вилсона Изидора в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

— Мы хвалили Изидора после матча с «Рубином». В воскресенье я внимательно смотрел за его действиями с трибуны. Увы, он пока все-таки не до конца вписан в игру сине-бело-голубых. Принимает не те решения, не всегда понимает партнеров. Абсолютно не впечатлил. Но давайте делать скидку на то, что он не так давно в команде. Надо, чтобы его футбольный интеллект сочетался с игровыми замыслами бразильцев.

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. 23-летний француз забил 1 гол в 3 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Артем Дзюба и&nbsp;Вильмар Барриос. «Как Кассьерра небрежно покатил Сергееву? Как Круговой бросил мяч из аута?! А Дзюба — игрок вчерашнего дня». Орлов — о поражении «Зенита»

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Геннадий Орлов
4
Обсудить
Читайте также
Абаскаль пошел по пути Карреры. После приезда итальянца в Москву «Спартак» второй раз подряд побеждает 1:0
Rammstein 2.0. Еще одна фигуристка отказалась от программы под немцев
Умер экономист Евгений Ясин
Пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году могут проиндексировать на 7,5%
На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локо», «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
КДК РФС рассмотрит поведение Дзюбы в матче против «Зенита»
КДК РФС не будет рассматривать потасовку между «Зенитом» и «Локомотивом» в конце встречи
Акинфеев заявил, что «Ростов» мог повести со счетом 4:0 в матче с ЦСКА
Орлов об игре Дзюбы против «Зенита»: «Он — игрок вчерашнего дня»
Орлов назвал главную причину поражения «Зенита» от «Локомотива»
«Как Кассьерра небрежно покатил Сергееву? Как Круговой бросил мяч из аута?! А Дзюба — игрок вчерашнего дня». Орлов — о поражении «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алиев сравнил зарплаты в киевском «Динамо» и «Локомотиве»

Чавес: «С Личкой комфортно, он говорит по-испански»