Орлов: «Ничего нового о Соболеве уже не скажу. Тренеры все еще ждут, что он выйдет и спасет»

10 ноября, 10:25
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подвел итоги матча «Зенита» против «Крыльев Советов» (1:1) в 15-м туре РПЛ.
— Глушенков забил важный гол. Я бы, кстати, не винил Песьякова. Непростой момент. Мяч закрутился в угол, минуя всех. Так нечасто, но бывает. Максименко из «Спартака», помнится, пропустил похожий гол.
Семак поздно выпустил Лусиано? Ну... Он так видит. У него разные решения в этом сезоне. Про Соболева ничего нового я уже не скажу. Вышел на замену и... Был момент, когда выполнили на него навес, а он взял и выбил мяч за боковую. Видимо, тренеры все еще ждут, что он выйдет и спасет. Но...
Луису Энрике не совсем комфортно играть на острие атаки. На фланге он полезнее, может разбежаться, блеснуть дриблингом, обыграть один в один, — сказал Орлов «СЭ».
После 15 туров «Зенит» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 23 ноября.
rac135
Интересно бы узнать мнение этого о голых королях «Zenitе» - Энрике и Жерсоне)))
10.11.2025
Кариока_двойка.
Соболеву пора обратно в Крылья, пусть там и заканчивает, раз начать так и не смог. И Латышонку кстати тоже, не их уровень.
10.11.2025
Skorz.
У нас практически не осталось журналистов , выражающих свое мнение . Финансово , гораздо приятней дуть в чужую дуду . Ответственности -0 , а деньги-хорошие. К ГСО отношусь уважительно , все время казалось...вот-вот увидит , что это не так , что не туда идем ! И вот наступил праздник , ГСО прозрел с Дельфином !))) А может ! Прозрел ли ? По уровню НУЛЕВОЙ пользы , трансферы Соболева и Жерсона , это трансферы 100-летия . Мне без разницы , почему сегодня Жерсон такой , он не и г р а е т ! А , богатые на золотые медали сны Дельфина , бегут впереди него .
10.11.2025
DemolisherAjax
Про Соболева давно уже нечего сказать,абсолютно бесполезен,зачем брали ?
10.11.2025
Lars Berger
Даже чуть ли не единственного почитателя Соболева в Петербурге, Геннадия Сергеевича Орлова - сильно шатает... Туда-сюда, туда-сюда... На уважаемого журналиста уже больно смотреть... Дай Бог Вам здоровья, Геннадий Сергеевич! И выдержать эту качку!)
10.11.2025
Slim Tallers
Вы же взяли игрока с российским паспортом,лимит же на носу. Других пианистов нет,этот играет,как умеет.
10.11.2025
zg
Гена-флюгер!Тьфу!А забьет Дельфиний пару голов,опять нахваливать начнет!
10.11.2025
Русич Олег
раньше топил за него во все гланды
10.11.2025