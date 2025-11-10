Видео
10 ноября, 10:25

Орлов: «Ничего нового о Соболеве уже не скажу. Тренеры все еще ждут, что он выйдет и спасет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подвел итоги матча «Зенита» против «Крыльев Советов» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

— Глушенков забил важный гол. Я бы, кстати, не винил Песьякова. Непростой момент. Мяч закрутился в угол, минуя всех. Так нечасто, но бывает. Максименко из «Спартака», помнится, пропустил похожий гол.

Семак поздно выпустил Лусиано? Ну... Он так видит. У него разные решения в этом сезоне. Про Соболева ничего нового я уже не скажу. Вышел на замену и... Был момент, когда выполнили на него навес, а он взял и выбил мяч за боковую. Видимо, тренеры все еще ждут, что он выйдет и спасет. Но...

Луису Энрике не совсем комфортно играть на острие атаки. На фланге он полезнее, может разбежаться, блеснуть дриблингом, обыграть один в один, — сказал Орлов «СЭ».

После 15 туров «Зенит» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 23 ноября.

Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;матче &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (1:1).«Ужасное поле — не оправдание. Могу выделить лишь Глушенкова». Орлов — об осечке «Зенита»
8

  • rac135

    Интересно бы узнать мнение этого о голых королях «Zenitе» - Энрике и Жерсоне)))

    10.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Соболеву пора обратно в Крылья, пусть там и заканчивает, раз начать так и не смог. И Латышонку кстати тоже, не их уровень.

    10.11.2025

  • Skorz.

    У нас практически не осталось журналистов , выражающих свое мнение . Финансово , гораздо приятней дуть в чужую дуду . Ответственности -0 , а деньги-хорошие. К ГСО отношусь уважительно , все время казалось...вот-вот увидит , что это не так , что не туда идем ! И вот наступил праздник , ГСО прозрел с Дельфином !))) А может ! Прозрел ли ? По уровню НУЛЕВОЙ пользы , трансферы Соболева и Жерсона , это трансферы 100-летия . Мне без разницы , почему сегодня Жерсон такой , он не и г р а е т ! А , богатые на золотые медали сны Дельфина , бегут впереди него .

    10.11.2025

  • DemolisherAjax

    Про Соболева давно уже нечего сказать,абсолютно бесполезен,зачем брали ?

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Даже чуть ли не единственного почитателя Соболева в Петербурге, Геннадия Сергеевича Орлова - сильно шатает... Туда-сюда, туда-сюда... На уважаемого журналиста уже больно смотреть... Дай Бог Вам здоровья, Геннадий Сергеевич! И выдержать эту качку!)

    10.11.2025

  • Slim Tallers

    Вы же взяли игрока с российским паспортом,лимит же на носу. Других пианистов нет,этот играет,как умеет.

    10.11.2025

  • zg

    Гена-флюгер!Тьфу!А забьет Дельфиний пару голов,опять нахваливать начнет!

    10.11.2025

  • Русич Олег

    раньше топил за него во все гланды

    10.11.2025

    Александр Соболев
    Футбол
    РПЛ
    ФК Зенит
    ФК Крылья Советов (Самара)
    Геннадий Орлов
