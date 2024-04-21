Орлов: «Барриос отберет мяч и тянет с пасом. Хочет показать свое превосходство...»

Комментатор Геннадий Орлов после матча с «Оренбургом» (1:0) в 25-м туре РПЛ посоветовал полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу сразу же после отбора мяча отдавать передачу партнеру.

«Центральные полузащитники мало двигаются, допускают многовато брака в передачах. При всех достоинствах Барриоса у колумбийца есть какая-то удивительная особенность. Он отбирает мяч и вместо того, чтобы сразу с ним расстаться, отдать передачу, ждет. Подставляет корпус и показывает сопернику: я тебя уже обыграл, теперь ты попробуй! Но так во дворе играют! И начинается новое единоборство, которое еще неизвестно чем закончится. Судья может вообще зафиксировать фол со стороны зенитовца. Но зачем все это нужно? Ты отдай передачу, продолжай атаку. Не знаю... Зачем показывать свое превосходство? Чтобы получить по ногам и иногда не заработать даже штрафного? Сейчас у судей разные трактовки. Одни дают бороться, другие сразу же показывают желтые карточки. И это касается не только стыков», — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков. В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».