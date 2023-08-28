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Сегодня, 22:32

Орлов раскритиковал Нагучева: «Ну это вопиющий случай! Да нельзя так делать»

Виктория Кравченко
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Российский журналист Геннадий Орлов рассказал, что думает по поводу игнорирования форварда «Локомотива» Артема Дзюбы комментатором Романом Нагучевым в эфире трансляции матча 6-го тура РПЛ с «Сочи». Он считает, что тот не должен был пользоваться служебным положением. По его мнению, это непрофессионально.

«Зрители же не знают об их конфликтах. Если ты хочешь — после футбола, но во время репортажа главное — игра. Ты — комментатор! Ты третий в этом действе. Первые — футболисты, потом — судьи, а ты — мостик между телезрителями и игроками. Только рассказывай об игре. Ну это вопиющий случай! Да нельзя так делать. Ну нельзя», — сказал Орлов в эфире YouTube-шоу «Такой футбол».

В первом тайме матча комментатор полчаса называл Дзюбу различными словосочетаниями, упоминал его амплуа или номер. После Нагучев объяснил, почему не называл игрока по фамилии.

Ранее нападающий в нецензурной форме высказался о работе комментатора Михаила Моссаковского на игре железнодорожников против «Краснодара» (1:1) в 5-м туре РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5221357-orlov-zhyostko-raskritikoval-nagucheva-ignorirovavshego-dzyubu-v-efire.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Артем Дзюба
ФК Сочи
Геннадий Орлов
14
14
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 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
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 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
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 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
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 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
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 - : -
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 - : -
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Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
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3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
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