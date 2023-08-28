Орлов раскритиковал Нагучева: «Ну это вопиющий случай! Да нельзя так делать»

Российский журналист Геннадий Орлов рассказал, что думает по поводу игнорирования форварда «Локомотива» Артема Дзюбы комментатором Романом Нагучевым в эфире трансляции матча 6-го тура РПЛ с «Сочи». Он считает, что тот не должен был пользоваться служебным положением. По его мнению, это непрофессионально.

«Зрители же не знают об их конфликтах. Если ты хочешь — после футбола, но во время репортажа главное — игра. Ты — комментатор! Ты третий в этом действе. Первые — футболисты, потом — судьи, а ты — мостик между телезрителями и игроками. Только рассказывай об игре. Ну это вопиющий случай! Да нельзя так делать. Ну нельзя», — сказал Орлов в эфире YouTube-шоу «Такой футбол».

В первом тайме матча комментатор полчаса называл Дзюбу различными словосочетаниями, упоминал его амплуа или номер. После Нагучев объяснил, почему не называл игрока по фамилии.

Ранее нападающий в нецензурной форме высказался о работе комментатора Михаила Моссаковского на игре железнодорожников против «Краснодара» (1:1) в 5-м туре РПЛ.