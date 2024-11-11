Орлов — о Клаудиньо: «Парень, посмотри на свою ведомость. Не пора ли проснуться?»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо сильно сдал по сравнению с прошлыми сезонами.

— Что происходит с Клаудиньо? Я уже как-то вам говорил: он себя запустил, потерялся... Но это же зависит от самого футболиста. Парень, посмотри на ведомость. Сколько ты получаешь! Не пора бы прибавить? А ты все время порешь и порешь с передачами... А куда ты бьешь? Вот так с ним надо разговаривать. Его же брали как звезду. Но звезда поблекла. Прежде всего сами футболисты должны изменить отношение к тренировочному процессу, к играм. Им надо встряхнуться. А то смотрятся академиками. И почему они так по-разному проводят домашние встречи и гостевые? Лидер должен ровно идти по всей дистанции, — сказал Орлов «СЭ».

После 15 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».