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Сегодня, 21:28

Орлов раскритиковал журналистов за высказывания в адрес Абаскаля

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о высказываниях журналистов в адрес главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Ребята, вы что, разбираетесь в футболе лучше, чем Абаскаль? Нет. Не нам, журналистам, решать по поводу тренеров. И даже я бы поостерегся делать широковещательные заявления руководству. Был же Федун в «Спартаке». Ну что он творил? 17 тренеров за 18 лет. Он просто не понимает сути процесса», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Гильермо Абаскаль. Симуляция «Спартака» Абаскаля. От удачи до позора

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 16 туров.

ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Гильермо Абаскаль
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