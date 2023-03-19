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Сегодня, 18:16

Орлов: «Может, если бы Дзюба пошел в «Торпедо», у них дела были бы еще хуже»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов высказался о несостоявшемся переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«В «Торпедо» другая атмосфера, другие игроки. А «Локомотив», все-таки, усилился — взяли Пиняева и Глушенкова. Плюс молодой тренер. Поэтому Дзюбе лучше в «Локомотиве». Может, если бы Дзюба пошел в «Торпедо», у них дела были бы еще хуже», — приводит Sport24 слова Орлова.

В феврале Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

На данный момент «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-19-orlov-mozhet-yesliby-dzyuba-poshel-v-torpedo-u-nikh-dela-byliby-yeshche-khuzhe
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Артем Дзюба
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Геннадий Орлов
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