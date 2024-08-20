Орлов — о травме Глушенкова: «Странный эпизод. Видимо, в момент удара рука у него была расслаблена»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал, что думает о травме ведущего футболиста «Зенита» Максима Глушенкова в матче с «Химками».

— Травма Глушенкова получилась странной. Мяч попал ему в руку — перелом... Сложно разобрать этот момент. Может быть, рука у него была в эту секунду расслабленной, не напряжена. Не знаю... Теперь он рискует пропустить важный матч со «Спартаком». Ну что поделать, футбол — жесткий вид спорта. Порой даже жестокий.

Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки со смещением в матче пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1). Вендел был травмирован в игре с «Динамо» (1:0).

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