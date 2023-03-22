Орлов: «Акинфеев долгие годы — вратарь номер один в России. На уровне Игоря Сафонов пока не очень»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что считает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим голкипером в России в настоящее время.

«Акинфеев долгие годы — вратарь номер один в России. В матче ЦСКА — «Зенит» партнеры вывели Кассьеру один на один с Акинфеевым. Так Игорь переиграл этого Кассьеру. Акинфеев, как был мастером, так и остается. Сейчас у него прибавилось еще больше опыта. Плюс Игорь — уверенный вратарь. С таким и оборона лучше играет. Сафонов? На уровне Игоря Матвей пока не очень. У него еще и другая проблема есть — дыры в защите. Ивичу надо подумать над организацией игры в обороне», — приводит Sport24 слова Орлова.

В текущем сезоне Акинфеев провел 20 матчей за ЦСКА в РПЛ, в 7 из них он сохранил ворота в неприкосновенности.