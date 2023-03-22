0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:26

Орлов: «Акинфеев долгие годы — вратарь номер один в России. На уровне Игоря Сафонов пока не очень»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что считает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим голкипером в России в настоящее время.

«Акинфеев долгие годы — вратарь номер один в России. В матче ЦСКА — «Зенит» партнеры вывели Кассьеру один на один с Акинфеевым. Так Игорь переиграл этого Кассьеру. Акинфеев, как был мастером, так и остается. Сейчас у него прибавилось еще больше опыта. Плюс Игорь — уверенный вратарь. С таким и оборона лучше играет. Сафонов? На уровне Игоря Матвей пока не очень. У него еще и другая проблема есть — дыры в защите. Ивичу надо подумать над организацией игры в обороне», — приводит Sport24 слова Орлова.

В текущем сезоне Акинфеев провел 20 матчей за ЦСКА в РПЛ, в 7 из них он сохранил ворота в неприкосновенности.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-orlov-akinfeyev-dolgiye-gody-vratar-nomer-odin-v-rossii-na-urovne-igorya-safonov-poka-ne-ochen
dsadadad
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Футбол
Геннадий Орлов
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ринат Билялетдинов назвал претендентов на серебряные медали РПЛ

В «Химках» считают, что клуб пытаются спровоцировать недоброжелатели