Орлов считает, что Абаскаль не сумел подготовить «Спартак» к весенней части сезона

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о результатах «Спартака» в весенней части сезона.

— Разочаровывает ли вас «Спартак» весной?

— Безусловно. Я отношусь к Абаскалю с симпатией, но он не сумел за долгий перерыв подвести команду к чемпионату. Они хорошо смотрелись на зимнем турнире, но, когда пошли игры весной, игроки оказались по-разному готовы физически. Самое главное — мало тактических навыков, особенно страдает игра в обороне. Абаскаль — молодой тренер, ему нужно набираться опыта. Перспективы и задатки у испанца есть.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков в 25 матчах.

Полностью интервью с Геннадием Орловым читайте здесь.