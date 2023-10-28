Орлов считает, что Абаскаля уже уволили бы при Федуне

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«У Федуна точно бы его уволили. Но сейчас у «Спартака» другие руководители. Чем дольше Абаскаль продержится, тем будет лучше для клуба. Даже если они не станут чемпионами. Игра «Спартака» привлекательна. И молодые прогрессируют. Литвинов и Пруцев, например. Абаскаль — способный тренер. В нем что-то точно есть» — приводит слова Орлова Sport24.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 12 туров «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.