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Сегодня, 18:22

Орлов: «Зениту» в матче с «Локомотивом» надо стратегически не проиграть. Дзюба с Пиняевым будут творить чудеса»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Уралом» в матче 21-го тура РПЛ (2:0).

«Победа «Зенита» над «Уралом» получилась очень красивой, особенно меня порадовал Сергеев. Соперник выглядел очень достойно, держали мяч, здорово и организованно оборонялись. Гончаренко сделал очень хорошую команду, крепкую. Им было трудно забить. Но «Зениту» это удалось, благодаря появлению на поле Сергеева», — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

Также он поделился мыслями о предстоящем матче петербургского клуба с «Локомотивом».

«Зениту» в матче с «Локомотивом» надо стратегически не проиграть. Хотя, конечно, он уже без пяти минут чемпион. Но Дзюба с Пиняевым в этом матче будут творить чудеса, надо быть к этому готовыми. У «Зенита» сейчас очень неуверенные защитники. Если к Дугласу Сантосу меньше замечаний, то Родригао, Ренан и Караваев настолько закрепощены. У них ноги как будто деревянные, они не могут сделать точный пас, столько ошибок, такой брак. А «Локо» же сразу будет атаковать», — добавил комментатор.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 51 очко. 9 апреля команда из Санкт-Петербурга сыграет с железнодорожниками в рамках 22-м тура чемпионата России. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-orlov-teper-zenitu-nado-ne-proigrat-lokomotivu-no-dzyuba-i-pinyaev-budut-tvorit-chudesa/
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Геннадий Орлов
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