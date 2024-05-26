Орлов: «Критика Лички? Он за сезон сделал команду, которая едва не стала чемпионом!»

Сегодня, 17:30
Комментатор Геннадий Орлов оценил работу главного тренера «Динамо» Марцела Лички.
«Сейчас многие болельщики «Динамо» недовольны Марцелом Личкой. Мол, бело-голубые даже вничью не смогли сыграть в Краснодаре. Но давайте будем более объективными. Личка еще не до конца узнал возможности своих подопечных, а они — его. Чех пришел в московский клуб из «Оренбурга» и за один сезон создал команду, которая за тур до окончания чемпионата лидировала! Конечно, это его успех. Такой скачок! Но не хватило победной психологии, опыта. Ведь в таких играх футболисты должны напоминать цепных псов, бороться за каждый мяч, выгрызать все и вся! Между прочим, «Зенит», пропустив от «Ростова», завелся, заиграл в полную силу, дожал соперника. Вот вам показательный пример. А у «Динамо» этого не получилось.
Киевское «Динамо» Лобановского, сборная Германии играли с позиции силы. Это менталитет, дух. Он не сразу приходит, его надо еще вырабатывать. Ведь многие матчи бело-голубые выигрывали на тоненького. Трижды Нгамале забивал в компенсированное время. Это уже где-то фарт, везуха, чудо. А в поединке с «быками» камерунец имел шикарный момент. Помните, бил с левой ноги метров с 12? В небеса... Не хватило тут концентрации, контроля над ситуацией. И все-таки я поздравляю «Динамо». Хороший сезон. В составе москвичей выступает лучший форвард России. Тюкавин. Это тоже достижение», — сказал Орлов «СЭ».
«Динамо» по итогам сезона-2023/24 заняло третье место в турнирной таблице РПЛ с 55 очками.
В последнем, 30-м туре бело-голубые уступили «Краснодару» (0:1) и опустились с первой на третью строчку. «Зенит», обыгравший «Ростов» (2:1), стал чемпионом, «Краснодар» — серебряный призер чемпионата.