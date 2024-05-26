Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

Орлов: «Критика Лички? Он за сезон сделал команду, которая едва не стала чемпионом!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов оценил работу главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Сейчас многие болельщики «Динамо» недовольны Марцелом Личкой. Мол, бело-голубые даже вничью не смогли сыграть в Краснодаре. Но давайте будем более объективными. Личка еще не до конца узнал возможности своих подопечных, а они — его. Чех пришел в московский клуб из «Оренбурга» и за один сезон создал команду, которая за тур до окончания чемпионата лидировала! Конечно, это его успех. Такой скачок! Но не хватило победной психологии, опыта. Ведь в таких играх футболисты должны напоминать цепных псов, бороться за каждый мяч, выгрызать все и вся! Между прочим, «Зенит», пропустив от «Ростова», завелся, заиграл в полную силу, дожал соперника. Вот вам показательный пример. А у «Динамо» этого не получилось.

Киевское «Динамо» Лобановского, сборная Германии играли с позиции силы. Это менталитет, дух. Он не сразу приходит, его надо еще вырабатывать. Ведь многие матчи бело-голубые выигрывали на тоненького. Трижды Нгамале забивал в компенсированное время. Это уже где-то фарт, везуха, чудо. А в поединке с «быками» камерунец имел шикарный момент. Помните, бил с левой ноги метров с 12? В небеса... Не хватило тут концентрации, контроля над ситуацией. И все-таки я поздравляю «Динамо». Хороший сезон. В составе москвичей выступает лучший форвард России. Тюкавин. Это тоже достижение», — сказал Орлов «СЭ».

«Динамо» по итогам сезона-2023/24 заняло третье место в турнирной таблице РПЛ с 55 очками.

В последнем, 30-м туре бело-голубые уступили «Краснодару» (0:1) и опустились с первой на третью строчку. «Зенит», обыгравший «Ростов» (2:1), стал чемпионом, «Краснодар» — серебряный призер чемпионата.

Сергей Семак. «Семак располагает к себе своей верой в Бога, миролюбием. Он же протянул руку Дзюбе». Орлов — о чемпионстве «Зенита»

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Геннадий Орлов
Марцел Личка
1
0
Читайте также
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
«Краснодар» обыграл «Динамо» и стал вторым в РПЛ
Мантуров назвал «хорошим уроком» уход Boeing и Airbus из России
Пока, Канада! До свидания, Швеция! Швейцария и Чехия идут за золотом ЧМ-2024, грохнув главных фаворитов
Мирошник назвал отказ ряда стран от участия в саммите по Украине прагматичным
Премьер Грузии обвинил президента в измене родине
Популярное видео
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Орлов: «Если бы «Краснодар» не уволил Ивича, набрал бы больше очков»
Деменко выделил Тюкавина в качестве лучшего игрока среди россиян минувшего сезона РПЛ
«Семак располагает к себе своей верой в Бога, миролюбием. Он же протянул руку Дзюбе». Орлов — о чемпионстве «Зенита»
Остойич назвал поражение от «Локомотива» самым сложным моментом в своей карьере
Тренер «Динамо» Личка отметил, что чемпионат России стал более интригующим
Мостовой — о Тюкавине: «Три раза мяча коснется, а потом добьет в пустые ворота»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Остойич назвал поражение от «Локомотива» самым сложным моментом в своей карьере

Булыкин: «Динамо» вышло на матч с «Краснодаром» с какой-то опаской»