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Орлов — о Горшкове в «Зените»: «Он парень самолюбивый, поборется за место в составе»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о переходе левого защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в «Зенит».

— Горшков — реальное усиление для «Зенита»?

— Только время покажет. Данные у Юрия хорошие. Он один из лучших на своей позиции в РПЛ

— Но как выиграть конкуренцию у Дугласа Сантоса?

— Бразилец, к сожалению, в последнее время подвержен травмам. Поэтому нужен еще игрок на левый фланг. Вы же видите, что в «Зените» все больше делают ставку на привлечение россиян. Горшков — добротный защитник. А дальше все зависит от него самого.

— Не повторит ли он путь Кругового?

— В футболе вероятность оказаться в запасе есть всегда. Но надо бороться за место в составе, ничего еще не решено. Горшков принял этот вызов. Видно, что парень он самолюбивый, амбициозный. Попробует конкурировать с бразильцем.

— Горшков интереснее Тикнизяна на позиции левого защитника?

— Трудно сказать. У Тикнизяна есть свои слабости. Наир скорее атакующий защитник. Заточен на подключения вперед. Но насколько он надежен непосредственно в обороне? Пока не готов сравнивать Тикнизяна и Горшкова. Раз Семак позвал игрока «Крыльев», значит, на него рассчитывает, будет выпускать его в составе. Тот же Круговой получал шансы, но не показал себя, не проявил, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе 25-летнего защитника из «Крыльев» 24 июня. С 25-летним футболистом заключен контракт по схеме «3+1».

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Геннадий Орлов
Юрий Горшков
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