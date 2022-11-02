Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:58

Орлов: «Чем раньше Гогниев уйдет из «Химок», тем лучше. Таких людей нельзя пускать в РПЛ»

Иван Торопцев
Корреспондент
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Новости

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поведении главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

После первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6) специалист получил красную карточку за споры с главным арбитром Яном Бобровским.

«Я видел Бескова, Лобановского, Зонина, Якушина, Симоняна, и я не представляю, чтобы эти тренеры были такими неадекватными людьми, как Гогниев. Таких людей нельзя пускать в РПЛ. По какой причине его назначили? Чего добилась «Алания» под его руководством? Плюсом идет его поведение. Черчесов тоже осетин, но он сдержанный осетин. Гогниев должен брать с него пример и владеть своими эмоциями. Безобразнейшее поведение.
Тренер — образец игроков. Чему он научит своих игроков? Кто его пустил? Это какие-то агентские дела? Гогниев не завоевал право быть тренером в РПЛ. Он еще ничего не сделал, а его уже кто-то поставил. Говорят: «Надо давать дорогу молодым». Но эту дорогу человек должен сам себе прокладывать. Работа тренера — точечная. Тренер должен сам себя сделать. Ну и потом — нужно думать, как ты себя ведешь. Этот человек малокультурен, малообразован. Телевизионная картинка обо всем говорит. Чем он раньше покинет «Химки», тем будет лучше для команды и для всего нашего футбола», — приводит Sport24 слова Орлова.

Гогниев возглавляет «Химки» с начала сентября нынешнего года. Под руководством 41-летнего россиянина подмосковная команда не одержала ни одной победы, потерпела 9 поражений и дважды сыграла вничью.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-02-orlov-chem-ranshe-gogniyev-pokinet-khimki-tem-luchshe-takikh-lyudey-nelzya-puskat-v-rpl

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Геннадий Орлов
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что есть во время простуды, чтобы выздороветь быстрее
«Кормлю грудью и всегда голодная». Шарапова рассказала о своих переживаниях
СМИ назвали запрет Сунака на фрекинг подарком Путину
Медведев назвал задержанных в Уфе за теракты студентов отморозками
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Агент Божовича: «Миодраг действительно легенда для российского футбола, он сказал это на трезвую голову»

Новиков считает, что Семак достоин приза лучшему тренеру октября в РПЛ