Орлов: «Чем раньше Гогниев уйдет из «Химок», тем лучше. Таких людей нельзя пускать в РПЛ»

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поведении главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

После первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6) специалист получил красную карточку за споры с главным арбитром Яном Бобровским.

«Я видел Бескова, Лобановского, Зонина, Якушина, Симоняна, и я не представляю, чтобы эти тренеры были такими неадекватными людьми, как Гогниев. Таких людей нельзя пускать в РПЛ. По какой причине его назначили? Чего добилась «Алания» под его руководством? Плюсом идет его поведение. Черчесов тоже осетин, но он сдержанный осетин. Гогниев должен брать с него пример и владеть своими эмоциями. Безобразнейшее поведение.

Тренер — образец игроков. Чему он научит своих игроков? Кто его пустил? Это какие-то агентские дела? Гогниев не завоевал право быть тренером в РПЛ. Он еще ничего не сделал, а его уже кто-то поставил. Говорят: «Надо давать дорогу молодым». Но эту дорогу человек должен сам себе прокладывать. Работа тренера — точечная. Тренер должен сам себя сделать. Ну и потом — нужно думать, как ты себя ведешь. Этот человек малокультурен, малообразован. Телевизионная картинка обо всем говорит. Чем он раньше покинет «Химки», тем будет лучше для команды и для всего нашего футбола», — приводит Sport24 слова Орлова.

Гогниев возглавляет «Химки» с начала сентября нынешнего года. Под руководством 41-летнего россиянина подмосковная команда не одержала ни одной победы, потерпела 9 поражений и дважды сыграла вничью.