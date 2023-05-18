КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

18 мая, 17:58

Орлов считает, что из Мостового не получится тренер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что бывший российский фуболист Александр Мостовой пошел на тренерские курсы.

«Может из Мостового получиться хороший тренер? Не может. Он любит себя в футболе, а не футбол в себе. Все его поведение в эфире, которое мы наблюдаем много лет, — это, в основном, прославление самого себя. Посмотрите на поведение Семака, сравните. Что ж ты о себе говоришь все время? Если ты знаешь испанский, так ты езжай в Испанию и там пройди тренерскую школу. Человек должен поменять образ жизни, всем интересоваться и быть в курсе. Тренер — очень серьезная профессия. Просто ничего не получится. Хорошо, что он пойдет учится, но я не вижу, что из него получится тренер», — приводит слова Орлова Sport24.

12 мая стало известно, что бывший игрок «Сельты» подал документы для обучения в академии РФС. Позже Мостовой допустил, что после учебы может и вовсе не стать тренером.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-18-orlov-iz-mostovogo-ne-poluchitsya-trenera-on-lyubit-sebya-v-futbole-a-ne-futbol-v-sebe
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
Геннадий Орлов
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
Навка поздравила Загитову с днем рождения
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» назвали сроки, в которые «Вест Хэм» должен рассчитаться за аренду Крала

Президент «Урала» ответил на вопрос, продолжит ли Гончаренко тренировать команду