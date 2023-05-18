Орлов считает, что из Мостового не получится тренер

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что бывший российский фуболист Александр Мостовой пошел на тренерские курсы.

«Может из Мостового получиться хороший тренер? Не может. Он любит себя в футболе, а не футбол в себе. Все его поведение в эфире, которое мы наблюдаем много лет, — это, в основном, прославление самого себя. Посмотрите на поведение Семака, сравните. Что ж ты о себе говоришь все время? Если ты знаешь испанский, так ты езжай в Испанию и там пройди тренерскую школу. Человек должен поменять образ жизни, всем интересоваться и быть в курсе. Тренер — очень серьезная профессия. Просто ничего не получится. Хорошо, что он пойдет учится, но я не вижу, что из него получится тренер», — приводит слова Орлова Sport24.

12 мая стало известно, что бывший игрок «Сельты» подал документы для обучения в академии РФС. Позже Мостовой допустил, что после учебы может и вовсе не стать тренером.