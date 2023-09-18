Орлов — об Изидоре: «Он сильнее Кассьерры и Сергеева»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил дебют нападающего Вильсона Изидора за «Зенит» в матче с «Рубином» (3:0).

23-летний француз вышел в стартовом составе команды Сергея Семака и забил победный гол.

— По игре ли счет? Все-таки сказалась разница в уровне мастерства, класса. Казанцы, конечно, старались. Нельзя упрекнуть хозяев в отсутствии самоотдачи. Но «Зенит» гораздо лучше реализовал свои моменты. Команда Сергея Семака сыграла очень рационально.

Я предполагал, что Изидор поможет питерцам. Он начал доказывать свою состоятельность в первой же встрече, забив гол. Считаю, он сильнее и Кассьерры, и Сергеева. Его козыри — скорость, дриблинг, легкость! Быстро влился в игру, что говорит о хорошей атмосфере внутри коллектива. Семак же рисковал, выпуская Вильсона с первых минут, он же только недавно в команде. Но ход сработал. Физически легионер здорово готов, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» в летнее трансферное окно арендовал Изидора у «Локомотива». В соглашении предусмотрена опция выкупа.

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