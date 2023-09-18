Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

Орлов — об Изидоре: «Он сильнее Кассьерры и Сергеева»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Вильсон Изидор.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил дебют нападающего Вильсона Изидора за «Зенит» в матче с «Рубином» (3:0).

23-летний француз вышел в стартовом составе команды Сергея Семака и забил победный гол.

— По игре ли счет? Все-таки сказалась разница в уровне мастерства, класса. Казанцы, конечно, старались. Нельзя упрекнуть хозяев в отсутствии самоотдачи. Но «Зенит» гораздо лучше реализовал свои моменты. Команда Сергея Семака сыграла очень рационально.

Я предполагал, что Изидор поможет питерцам. Он начал доказывать свою состоятельность в первой же встрече, забив гол. Считаю, он сильнее и Кассьерры, и Сергеева. Его козыри — скорость, дриблинг, легкость! Быстро влился в игру, что говорит о хорошей атмосфере внутри коллектива. Семак же рисковал, выпуская Вильсона с первых минут, он же только недавно в команде. Но ход сработал. Физически легионер здорово готов, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» в летнее трансферное окно арендовал Изидора у «Локомотива». В соглашении предусмотрена опция выкупа.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Иван Сергеев
Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Вильсон Изидор
Геннадий Орлов
2
0
Читайте также
Елизавета Туктамышева: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)
В «Зените» анекдотом отреагировали на вопрос о возможном уходе Бакаева
Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке
Белая медведица умерла в зоопарке Екатеринбурга на 26-м году жизни
В Белом доме объяснили опасность эскалации конфликта
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 0 : 2
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Сочи», ЦСКА — «Крылья Советов» и другие матчи
Гончаренко: «Если мы так расстроены ничьей с «Факелом», значит у команды становится правильная психология»
«Игра «Зенита» — удовольствие для гурманов. Изидор сильнее и Сергеева, и Кассьерры». Мнение Орлова
Ташуев — о «Факеле»: «Хотим играть в более доминантный, атакующий футбол»
Деограсия прокомментировал победу «Оренбурга» над «Локомотивом»
Живоглядов: «Пари НН» находится в первой десятке РПЛ, это положительный результат»
«Урал» — «Факел»: Безбородов не назначил пенальти за фол Квеквескири
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ташуев — о «Факеле»: «Хотим играть в более доминантный, атакующий футбол»

Гончаренко: «Если мы так расстроены ничьей с «Факелом», значит у команды становится правильная психология»