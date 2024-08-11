Орлов: «Почему Караскаля был наказан желтой карточкой за фол на Венделе? Разве это не удаление?»

Комментатор Геннадий Орлов после матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (1:0) в интервью «СЭ» выразил мнение, что полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля можно было удалять за фол на игроке питерской команды Венделе.

— Считаю, Карраскаль повел себя неприлично. Вышел на замену и через полторы минуты сфолил на Венделе, выбил бразильца из игры. Думаю, если бы арбитр Иванов показал колумбийцу красную карточку, то особых вопросов бы к нему не возникло.

Почему? Карраскаль полетел в соперника, двумя ногами оторвавшись от земли. А это уже означает бездумный поступок. Да еще и в центре поля! Зачем?! Какая-то умышленная грубость. Почему он сыграл так жестко на этом участке поля? Все просто: это же Вендел — ведущий игрок «Зенита». Карраскаль вывел его из игры, однако получил только желтую. Мне кажется, тут вполне можно было применить к динамовцу более суровые санкции. Удаление, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этой игры сине-бело-голубые с 12 очками занимают первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 баллами идет на второй строчке.