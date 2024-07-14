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Сегодня, 09:00

Орлов: «Клаудиньо в хорошей форме. Но не провел ли он последний матч за «Зенит»?

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о судьбе Кладуиньо в «Зените» после победы питерцев над «Краснодаром» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (4:2).

— Считаю, в очень хорошей форме к старту сезона подошли Клаудиньо и Вендел. Вот только не знаю... Возможно, мы увидели их сегодня в последний раз в форме «Зенита». Посмотрим. Да, Семак говорит, что пока никто никуда не уходит. Но дыма же без огня не бывает? Поживем-увидим.

Клаудиньо не пожал руку Семаку? Ну хотел подольше побыть на поле, бывает. Полный стадион, отличная атмосфера. Это его мотивировало. Бразильцы к такой жаре привычны, им хорошо (смеется). Да, Клаудиньо не доволен. Но не стоит заострять на этом внимание. Раньше телевидение такие эпизоды не показывало. Камер не хватало (смеется). А сейчас хотят продемонстрировать, что бразилец проявил неуважение к тренеру и все такое... Ну у него характер такой, что поделать? Есть тут и положительный момент. Клаудиньо нацелен играть, не хочет отбывать номер. Где-то эмоции его захлестнули.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ»

Клаудиньо
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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