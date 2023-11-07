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Сегодня, 07:22

Орлов считает, что «Краснодар» будет играть на победу в выездном матче с «Зенитом»

Руслан Минаев
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ «Краснодар» — «Крылья Советов» (2:1).

Орлов отметил, что «быки» не убедили его своей игрой и у команды Владимира Ивича есть проблемы в обороне.

«Краснодар» будет играть как у умеет, Ивич будет мечтать о победе и сделает все для этого. Что же они, выйдут обороняться? Это смешно. Тактические замыслы — безусловно, имеют значение, но главное, как все пойдет на поле", — цитирует Орлова «РБ Спорт».

Лидеры таблицы РПЛ сразятся друг с другом 11 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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