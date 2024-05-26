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Сегодня, 17:45

Орлов: «Если бы «Краснодар» не уволил Ивича, набрал бы больше очков»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов оценил работу главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Мусаев возглавил «быков» в марте 2024 года после отставки Владимира Ивича.

«Убежден: если бы Ивича не убрали, южане набрали бы больше очков. Для меня это очевидно. Не все решения Мусаева по составу я понял. Например, почему в ряде матчей Кривцов, которого считаю очень перспективным полузащитником, выходил на поле на 70-й минуте? Мусаев почему-то перестал в него верить. Не знаю... Кривцов — боец, с харизмой. Замечательный игрок! Появлялся на поле во втором тайме и был лучшим. Да и Волков при новом тренере сел в запас. Со скоростью парень... По большому счету, Мусаев мало что поменял в игре «Краснодара», не оживил ее», — сказал Орлов «СЭ».

«Краснодар» занял второе место в чемпионате России-2023/24, команда набрала 56 очков в 30 матчах. «Быки» уступили ставшему чемпионом «Зениту» лишь 1 очко.

Сергей Семак. «Семак располагает к себе своей верой в Бога, миролюбием. Он же протянул руку Дзюбе». Орлов — о чемпионстве «Зенита»

Футбол
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Геннадий Орлов
Мурад Мусаев
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