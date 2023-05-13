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Сегодня, 17:04

Орлов: «Кукуян не свободен в принятии решений. У него в голове много политических воображений»

Алина Савинова
Арбитр Павел Кукуян.
Павел Кукуян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе матча 26-го тура «Зенит» — «Спартак» (3:2).

«Жалобы «Спартака» на судейство после матча с «Зенитом» правильные. Кукуян меня удивил, когда он уверено показал желтую карточку Дуарте. Было сразу видно, что эта прямая красная — намерение нанести травму. Он ведь двумя ногами от земли оторвался. Судьи на ВАР поняли, что это красная карточка. Но у меня вопрос — почему Кукуян так неуверен в себе? Почему он изначально дает желтую? Значит на него что-то давит и он не свободен в принятии решений. Этот эпизод показывает, что у него в голове много политических воображений. Это и есть беда наших арбитров», — приводит Sport24 слова Орлова.

После победы на красно-белыми «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-13-orlov-kukuyan-ne-svoboden-v-prinyatii-resheniy-u-nego-mnogo-politicheskikh-voobrazheniy
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
24
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