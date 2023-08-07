Орлов: «Барриос подвел «Зенит». Но разве Макаров не заслуживал второй желтой?»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о судействе на старте сезона в РПЛ.

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос получил красную карточку за фол на Денисе Макарове в концовке матча 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

«Барриос подвел. Сыграл безрассудно. Правда, возможно, и Макарову стоило давать вторую желтую карточку. У него же был умышленный фол! Разве нет? Сейчас наше судейство возглавляет Мажич. Так вот, по моим ощущениям, он и его команда пока мажут... Ну что это такое? Судейство Безбородова – без комментариев. Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после матча с ЦСКА признался, что он не понял ни одного пенальти! Ни одного, понимаете?

Мне кажется, Мажич решил поднять авторитет судей. Но не перегибает ли он? Обоснованы ли красные карточки главным тренерам? За что ее показали Юрану? Почему такое пренебрежение к тренерам?!» – сказал Орлов «СЭ».

«Спартак» и «Краснодар» с 9 очками возглавляют турнирную таблицу РПЛ после окончания третьего тура. На два очка от лидеров отстают «Крылья Советов» и «Урал».

Полностью комментарий Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».