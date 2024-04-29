Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:30

Орлов: «В РПЛ никто не показывает чемпионской игры. «Краснодар» сник в Самаре»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что не видит явного фаворита в чемпионской гонке РПЛ.

— Две подряд осечки «Зенита». Просто так получается, что по игре никто в РПЛ сейчас не показывает чемпионского футбола. Вы же видели встречу «Крылья» — «Краснодар»? Самарцы были поближе к победе. «Быки» сникли на выезде, им в определенной степени повезло.

«Динамо» подкралось. В принципе у бело-голубых очень приличная группа атаки. Тюкавин выделяется на фоне остальных форвардов чемпионата. Но опять же не могу сказать, что и бело-голубые сейчас играют по-чемпионски.

В РПЛ нет лидера по игре!

«Спартак» преобразился при Слишковиче. Команда раскрепостилась. Тренер варьирует игру в атаке. Против «Локомотива» с первых минут сделал ставку на скоростную игру, оставил в запасе Соболева, выпустил Игнатова. И это в целом сработало. Красно-белые могут продолжить побеждать, у них приличная атакующая линия, Медина хорош. «Спартак» — все еще в борьбе за Кубок, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (50) продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Краснодар» (50), занимающий второе место. Третьим идет «Динамо» (47 очков).

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
2
0
Читайте также
Отца норвежских бегунов лишили аккредитации на Олимпиаду из-за скандала
Бах пообещал палестинцам дополнительные квоты для выступления на Играх в Париже
Карта спецоперации на Украине 29 апреля
Дзюба готовит важное заявление, Слишкович стал неувольняемым и заговорил об Анчелотти. Что произошло после дерби «Спартака» с «Локомотивом»
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по «дочке» Ariston
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Новиков: «Игнашевичу сначала нужно спасти «Балтику», а потом уже думать о ЦСКА»
Гол Комличенко в концовке принес «Ростову» победу над «Оренбургом»
«Ростов» — «Оренбург»: хозяева вышли вперед благодаря голу Комличенко
«Ростов» — «Оренбург»: Роналдо сравнял счет
Гафин: «Динамо» не хочет отдавать Тюкавина в другой российский клуб»
Попов: «Может, в «Рубине» решили, что очки не нужны и можно поделиться с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Стипиди: «С Галактионовым «Локомотиву» по силам бороться за чемпионство»

«Ростов» — «Оренбург»: гости выигрывают после первого тайма