Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:40

Орлов считает, что Романцев разглядел в Станковиче настоящего специалиста

Telegram Дзен

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

«Станкович очень такой... У него очень приятная внешность. Он располагает к себе. Такой «боровичок», к таким люди относятся с уважением. Объятия с Романцевым? Романцев понял, что это специалист. Он-то увидел как раз. Ну, кто до этого были — Тедеско, Абаскаль... Ну, кто они такие? А этот уже все-таки человек футбольный. Сам играл, ну и как тренер уже кое-что там выиграл.

Ну и сам факт, что он отказался от Соболева, говорит о многом. Он отказался, потому что тот медленный, не играет 90 минут в подвижный футбол. А сейчас этот футбол скоростной. Даже когда с «Рубином» остались вдесятером, то все нападающие, которые есть у «Спартака», держали в напряжении их защиту. Они не давали развивать атаки. Вот за счет этого «Спартак» сейчас и сильно выглядит, у них высокий прессинг. Сегодня такой футбол. Понимаете, это очень важно. Нельзя давать разгоняться сопернику», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

После 7 туров «Спартак» с 14 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. 15 сентября красно-белые сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо».

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Звезды КВН выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова
Синнер обыграл Фритца и стал победителем US Open-2024
Сын Героя России Родобольского заявил, что у отца была сердечная недостаточность
Соболев дебютировал под оскорбления, Тимощука и Аршавина заставили бегать. Что случилось в матче «Кайрат» - «Зенит»
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Токсиколог назвал семь полезных для восстановления печени продуктов
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя