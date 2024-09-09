Орлов считает, что Романцев разглядел в Станковиче настоящего специалиста

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

«Станкович очень такой... У него очень приятная внешность. Он располагает к себе. Такой «боровичок», к таким люди относятся с уважением. Объятия с Романцевым? Романцев понял, что это специалист. Он-то увидел как раз. Ну, кто до этого были — Тедеско, Абаскаль... Ну, кто они такие? А этот уже все-таки человек футбольный. Сам играл, ну и как тренер уже кое-что там выиграл.

Ну и сам факт, что он отказался от Соболева, говорит о многом. Он отказался, потому что тот медленный, не играет 90 минут в подвижный футбол. А сейчас этот футбол скоростной. Даже когда с «Рубином» остались вдесятером, то все нападающие, которые есть у «Спартака», держали в напряжении их защиту. Они не давали развивать атаки. Вот за счет этого «Спартак» сейчас и сильно выглядит, у них высокий прессинг. Сегодня такой футбол. Понимаете, это очень важно. Нельзя давать разгоняться сопернику», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

После 7 туров «Спартак» с 14 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. 15 сентября красно-белые сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо».