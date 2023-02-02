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Сегодня, 19:19

Орлов считает, что Семак может работать в европейском клубе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, может ли главный тренер «Зенита» Сергей Семак в будущем попробовать свои силы в европейском чемпионате.

«Он ученик Спаллетти. Большую часть своих футбольных университетов он прошел именно под руководством Спаллетти. Лучано сам говорил, что в России растет хороший тренер — Семак. Посмотрите на раздевалку «Зенита» — там нет конфликтов. Главное достоинство Семака — дипломатичность и мягкость. Это игрокам очень нравится. У него европейская культура, поэтому он может там работать. Кроме этого, у него есть принцип — играет тот, кто лучший. У Семака нет любимчиков. Это самое главное для тренера. Когда игроки видят, что это справедливо, они с уважением относятся к тренеру», — приводит слова Орлова Sport24.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Вместе с командой орн четыре раза становился чемпионом России, трижды завоевала Суперкубок России и однажды взяла Кубок страны.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-02-orlov-u-semaka-net-lyubimchikov-u-sergeya-yevropeyskaya-kultura-poetomu-on-mozhet-tam-rabotat
Валерий Карпин
Футбол
ФК Зенит
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