Орлов считает, что Семак может работать в европейском клубе

Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, может ли главный тренер «Зенита» Сергей Семак в будущем попробовать свои силы в европейском чемпионате.

«Он ученик Спаллетти. Большую часть своих футбольных университетов он прошел именно под руководством Спаллетти. Лучано сам говорил, что в России растет хороший тренер — Семак. Посмотрите на раздевалку «Зенита» — там нет конфликтов. Главное достоинство Семака — дипломатичность и мягкость. Это игрокам очень нравится. У него европейская культура, поэтому он может там работать. Кроме этого, у него есть принцип — играет тот, кто лучший. У Семака нет любимчиков. Это самое главное для тренера. Когда игроки видят, что это справедливо, они с уважением относятся к тренеру», — приводит слова Орлова Sport24.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Вместе с командой орн четыре раза становился чемпионом России, трижды завоевала Суперкубок России и однажды взяла Кубок страны.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.